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A resurfacing project will begin Monday, weather permitting, on Alabama Highway 125 from Alabama Highway 167 to the Pike County line.

The Alabama Department of Transportation project will consist of micro-milling, resurfacing, and traffic stripe.

Due to lane closures and reduced speed limits, motorists should expect delays and are urged to use caution when traveling through the construction zone.

The $1,0382,470.91 contract was awarded to Wiregrass Construction Company Inc., based out of Dothan, who had the lowest bid that met project requirements. The project is expected to be complete by the end of Summer 2020.

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