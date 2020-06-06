THIS PRODUCT COVERS NORTH FLORIDA AND EXTREME SOUTHEAST ALABAMA AND SOUTH GEORGIA.
...IMPACTS FROM CRISTOBAL WILL EXTEND WELL EAST OF THE CENTER...
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WATCH HAS BEEN CANCELLED FOR COASTAL DIXIE,
COASTAL FRANKLIN, COASTAL JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND
COASTAL WAKULLA
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 490 MILES SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 490 MILES
SOUTHWEST OF APALACHICOLA
- 24.2N 90.1W
- STORM INTENSITY 50 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 360 DEGREES AT 12 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
CRISTOBAL CONTINUES TO MOVE NORTHWARD THROUGH THE GULF THIS MORNING,
AND WHILE IT IS A LITTLE STRONGER, THE ENVIRONMENT REMAINS
HOSTILE FOR MUCH STRENGTHENING THROUGH LANDFALL LATE SUNDAY. WHILE
CRISTOBAL IS FORECAST TO MOVE INLAND FAR WEST OF THE LOCAL AREA,
IMPACTS WILL EXTEND WELL EAST OF THE CENTER. THESE INCLUDE COASTAL
FLOODING, HEAVY RAINFALL, AND AN ELEVATED TORNADO THREAT OVER THE
NORTH FLORIDA, WITH GUSTY WINDS, HIGH SURF, RIP CURRENTS, AND
WATERSPOUTS OVER THE ADJACENT COASTAL WATERS.
THE STORM SURGE WATCH HAS BEEN CANCELLED AND IS REPLACED WITH A
COASTAL FLOOD ADVISORY. WHILE THERE IS NO LONGER THE THE POSSIBILITY
OF LIFE-THREATENING INUNDATION, COASTAL FLOODING IS EXPECTED TO RESULT
IN 1 TO 3 FEET OF INUNDATION AT POINTS NEAR THE COAST AT TIMES OF HIGH
TIDE ON SUNDAY, WITH THE HIGHEST VALUES IN THE FLORIDA BIG BEND. HIGH
SURF MAY ALSO LEAD TO BEACH EROSION, ESPECIALLY FOR BEACHES WEST OF
APALACHICOLA. LIFE THREATENING RIP CURRENTS AND DANGEROUS SURF
CONDITIONS WILL ABOUND.
AS BANDS OF RAIN WRAP AROUND THE EASTERN SIDE OF CRISTOBAL, PERIODS OF
HEAVY RAIN SHOULD BE EXPECTED LATE TONIGHT AND THROUGH THE DAY ON
SUNDAY. IN GENERAL, 3 TO 6 INCHES OF RAIN IS EXPECTED ACROSS NORTH
FLORIDA, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. ISOLATED FLASH FLOODING
WILL BE POSSIBLE WHERE MULTIPLE BANDS IMPACT THE SAME AREA. THE
GREATEST THREAT FOR FLASH FLOODING WILL REMAIN CONFINED TO NORTH
FLORIDA. AS RAIN BANDS MOVE INLAND, THE POTENTIAL FOR A TORNADO OR TWO
WILL ALSO BE POSSIBLE NEAR THE PANHANDLE COAST.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE FLORIDA BIG BEND. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS THE FLORIDA PANHANDLE.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS NORTH FLORIDA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS EXTREME SOUTHEAST ALABAMA AND SOUTHERN GEORGIA.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE NORTH FLORIDA COAST. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS THE INTERIOR FLORIDA PANHANDLE, BIG BEND, SOUTHEAST
ALABAMA, AND SOUTH GEORGIA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING
POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE GULF OF MEXICO OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR
POOR DRAINAGE AREA, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO
SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
AS IT PERTAINS TO THIS EVENT...THIS WILL BE THE LAST LOCAL STATEMENT
ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE FL REGARDING
THE EFFECTS OF TROPICAL CYCLONE HAZARDS UPON THE AREA.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.