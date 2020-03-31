Holmes County, Florida confirms is first coronavirus case
Rose, Regina

BONIFAY, Florida – The Holmes County Florida Health Department confirmed its first case of COVID-19 Monday.

According the Holmes County Health Department, the patient is a 27-year-old male that sought testing at an out-of-state hospital due to symptoms.

Holmes County Health Officer Karen Johnson said the patient has been advised to isolate at home and remain isolated until cleared by public health officials.

All contacts made with the individual are being monitored daily by the Holmes County Health Department epidemiology staff to contain the spread of the virus.

“We will be working closely with the individual, close contacts, and healthcare providers to determine what additional COVID-19 testing may be required,” Johnson said. “We are also coordinating with local and state officials to ensure proper precautions are being taken to prevent the spread of the virus. I want to stress that social distancing is key to protect those who are most at risk – individuals age 65 and older and those with underlying medical conditions.”

For latest information available on the coronavirus, visit https://www.dothaneagle.com/coronavirus.

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