dot generic police light background generic.JPG
Metro Creative Graphics

A single-vehicle accident at 8 p.m. on Saturday has claimed the life of an Early County man.

Clarence Martin III, 58, of Blakely was killed when the 2015 Ford truck he was operating left the roadway and struck a tree.

Martin was transported to Southeast Health where he was pronounced dead.

The accident occurred on Alabama 52, approximately five miles east of Webb. Nothing further is available as ALEA State Troopers continue to investigate.

Recommended for you

Load comments