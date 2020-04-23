Karen Dianne Whittington Phillips

Karen Dianne Whittington Phillips

The Houston County Sheriff’s Office has issued an alert for a Wicksburg woman missing since last week.

Karen Dianne Whittington Phillips of Wicksburg was last seen by her family on Thursday, April 16, at Southeast Health.

She left Southeast Health on Friday, April 17, walking. Her direction of travel is unknown.

Phillips was last seen wearing black leggings and a green hoodie.

If you have seen or know her current whereabouts, contact Houston County Sheriff’s Office immediately at 334-677-4808.

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