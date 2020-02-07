The Chattahoochee River boat landings in Columbia and Gordon will be closed this weekend as Dothan-Houston County Emergency Management officials monitor river flooding.

EMA director Chris Judah said that the National Weather Service has issued a flood warning for the Columbia and Gordon areas, and local officials are asking residents to be prepared.

“I don’t think we will get to a state of emergency; we’re watching and advising.”

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