Coke shares hit all-time high as new drinks win customers

In this July 20, 2019, photo a Coca-Cola billboard is shown over left field at SunTrust Park during a baseball game between the Washington Nationals and Atlanta Braves in Atlanta. The Coca-Cola Co. reports earnings Tuesday, July 23.

 John Bazemore

Coca-Cola is preparing to change things up a bit as the cooler months are approaching.

The soft drink company plans to produce a version of its original soda flavored with cinnamon on Sept. 30.

Coke plans to simultaneously launch a spiced-cranberry version of Sprite, as well.

According to reports, Coca-Cola drinkers in the United Kingdom have given it their approval, just in case you wondered how it tastes.

The flavors will only be around for a limited time.

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