...FINAL DAY OF DANGEROUS HEAT...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM EDT /10 AM CDT/ THIS
MORNING TO 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A HEAT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM EDT /10 AM CDT/ THIS
MORNING TO 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING.
* TEMPERATURE...MID TO UPPER 90S COUPLED WITH HEAT INDICES OF
108-112F.
* IMPACTS...THE RISK OF HEAT RELATED ILLNESS WILL BE GREATER FOR
THOSE WITHOUT AIR CONDITIONING, ESPECIALLY THE ELDERLY,
INFANTS, AND PETS. THOSE WITH HEALTH CONDITIONS AND OUTDOOR
WORKERS ARE ALSO AT GREATER RISK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
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