Colin McKee, a resident of Dothan, passed away late Saturday evening, May 30, 2020 at his residence following an extended illness, surrounded by his family. Celebration of Life services will be held at 11 a.m. Saturday, June 6, 2020 at Dothan Country Fellowship with Pastor Fred Bacher officiating. Burial will follow in the Gardens of Memory.

To send flowers to the family of Colin McKee, please visit Tribute Store.

Service information

Jun 6
Funeral Service
Saturday, June 6, 2020
11:00AM
Dothan Country Fellowship
Dothan Country Fellowship
Dothan, AL 36305
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