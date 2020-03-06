...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...
FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SUNDAY AFTERNOON...THE FLOOD WARNING
CONTINUES FOR
THE CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D.
* UNTIL SUNDAY AFTERNOON.
* AT 8:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 109.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 106.0 FEET.
* FORECAST: THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 111.8 FEET BY
TOMORROW MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY
SUNDAY MORNING.
* IMPACT: AT 112.0 FEET: IN HOUSTON COUNTY, WATER WILL BEGIN TO FLOOD
RIVER ROAD IN COLUMBIA AND JOWERS AND BOAT LANDING ROAD IN GORDON.
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