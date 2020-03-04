Leonard Simmons, 71, of Dothan passed away on Monday, March 2, 2020. Leonard was employed with Michelin until his retirement in 2005. Left to cherish Leonard's memories is his wife of 52 years Wanda "Sherry" Simmons; daughters Jennifer (Chris) Morris, Stacey (Tim) Williams, three grandchildren Levi Morris, Caleb Williams and Lauren Williams. The family will receive friends at their residence from 4 pm until 6 pm Wednesday.

To plant a tree in memory of Leonard Simmons as a living tribute, please visit Tribute Store.

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