THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR MINOR FLOODING IN POOR DRAINAGE AREAS FOR...
EASTERN HOUSTON COUNTY IN SOUTHEASTERN ALABAMA...
SOUTHWESTERN EARLY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA...
* UNTIL 230 AM EDT/130 AM CDT/.
* AT 1222 AM EDT/1122 PM CDT/, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE
TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING. OVERFLOWING POOR
DRAINAGE AREAS WILL RESULT IN MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA.
THREE INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GORDON, JAKIN, SAFFOLD, FARLEY NUCLEAR PLANT, CEDAR SPRINGS AND
PANSEY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
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