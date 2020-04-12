...SOUTHWEST WINDS WILL INCREASE RAPIDLY THIS MORNING INTO THE
EARLY AFTERNOON...
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM EDT /1 PM CDT/ THIS
AFTERNOON TO 5 AM EDT /4 AM CDT/ MONDAY...
* TIMING...SOUTHWEST WINDS WILL INCREASE RAPIDLY THIS MORNING AND
EARLY AFTERNOON. THE HIGHEST WINDS ARE EXPECTED THIS EVENING.
THE WINDS WILL DECREASE OVERNIGHT.
* WINDS...SOUTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS AROUND 35 MPH.
OCCASIONAL GUSTS TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE.
* IMPACTS...TENTS AND OTHER TEMPORARY OUTDOOR STRUCTURES THAT
ARE VULNERABLE TO THESE TYPES OF WINDS COULD BE COMPROMISED.
DAMAGE TO TREE LIMBS COULD LEAD TO ISOLATED POWER OUTAGES AND
PROPERTY DAMAGE, SUCH AS VEHICLES. LOOSE OBJECTS COULD ALSO BE
BLOWN ABOUT IF NOT PROPERLY SECURED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 40 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.
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