THIS PRODUCT COVERS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...
SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA
...IMPACTS FROM CRISTOBAL WILL EXTEND WELL EAST OF THE CENTER...
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH IS IN EFFECT FOR COASTAL DIXIE, COASTAL
FRANKLIN, COASTAL JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND COASTAL WAKULLA
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 650 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 640
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF APALACHICOLA
- 21.4N 89.7W
- STORM INTENSITY 40 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 10 DEGREES AT 13 MPH
SITUATION OVERVIEW
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CRISTOBAL HAS REGAINED TROPICAL STORM STATUS AND IS EXPECTED TO RE-
EMERGE OVER THE SOUTHERN GULF OF MEXICO THIS EVENING. GRADUAL
STRENGTHENING IS EXPECTED AS IT MOVES NORTHWARD TOWARD THE CENTRAL
GULF COAST SUNDAY EVENING. IMPACTS WILL EXTEND WELL EAST OF THE CENTER
OF CRISTOBAL. THIS INCLUDES STORM SURGE, HEAVY RAINFALL, AND AN
ELEVATED TORNADO THREAT OVER LAND AREAS. GUSTY WINDS, HIGH SURF, RIP
CURRENTS, AND WATERSPOUTS ARE EXPECTED OVER THE MARINE AREA.
THE STORM SURGE THREAT IS GREATEST ALONG THE FLORIDA BIG BEND COAST
FROM INDIAN PASS TO THE SUWANEE RIVER, WHERE A STORM SURGE WATCH IS IN
EFFECT FOR THE POSSIBILITY OF LIFE-THREATENING INUNDATION. MINOR
COASTAL FLOODING IS POSSIBLE FOR THE WESTERN PANHANDLE COAST. HEAVY
RAINFALL MAY LEAD TO FLASH FLOODING, ESPECIALLY ACROSS THE FLORIDA
PANHANDLE, WHERE THERE IS THE POTENTIAL FOR THREE TO SIX INCHES OF
RAIN. LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE CLOSER TO THE COAST.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE FLORIDA BIG BEND COAST. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ALSO, PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE AND BIG BEND. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST ALABAMA AND SOUTHWEST GEORGIA.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS NEAR THE
WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG
BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO
IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING
POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE GULF OF MEXICO OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR
POOR DRAINAGE AREA, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO
SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN TALLAHASSEE FL AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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