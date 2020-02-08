...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN FLORIDA...
GEORGIA...
CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR CARYVILLE (US 90) AFFECTING HOLMES AND
WASHINGTON COUNTIES
CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR BRUCE (SR 20) AFFECTING WALTON AND
WASHINGTON COUNTIES
KINCHAFOONEE CREEK NEAR 11 E OF DAWSON AT PINEWOOD RD IN LEE COUNTY
AFFECTING LEE COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...
FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
MUCKALEE CREEK NEAR LEESBURG (SR 195) AFFECTING LEE COUNTY
FLINT RIVER AT BAINBRIDGE (US 27) AFFECTING DECATUR COUNTY
APALACHICOLA RIVER NEAR BLOUNTSTOWN AFFECTING CALHOUN...
FRANKLIN...GULF AND LIBERTY COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D.
* UNTIL TUESDAY MORNING.
* AT 7:00 AM SATURDAY THE STAGE WAS 106.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 106.0 FEET.
* IMPACT: AT 108.0 FEET: LOW LYING AREAS BEGIN TO FLOOD ALONG OMUSSEE
CREEK IN HOUSTON COUNTY FROM LIZARD LANDING CAMP TO THE
CHATTAHOOCHEE RIVER.
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