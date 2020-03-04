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Houston Academy’s Riggs Hickey and Dothan Prep’s Gabriel Medina fired a 39 for medalist honors during a nine-hole junior varsity boys match at the Highland Oaks Par 3 Short Course Tuesday.

Houston Academy also got a 41 from Trent Wiley, a 43 from Cooper Coffman and a 47 from Tucker Cureton.

Following Medina for Dothan was JT Clay with a 43 and Clark Ferguson with a 47. James Carroll and Alden Blackwell both had a 48 round and JT Brannon a 49.

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