...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...
FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
...FORECAST FLOODING INCREASED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D.
* UNTIL SUNDAY EVENING.
* AT 7:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 111.9 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 106.0 FEET.
* FORECAST: THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 112.0 FEET BY
AFTER MIDNIGHT TOMORROW. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE LATE
SUNDAY MORNING.
* IMPACT: AT 112.0 FEET: IN HOUSTON COUNTY, WATER WILL BEGIN TO FLOOD
RIVER ROAD IN COLUMBIA AND JOWERS AND BOAT LANDING ROAD IN GORDON.
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