TROY – Troy continued to piece together its future football schedules with the addition of a trip to Missouri on Nov. 21, 2026, Troy announced Friday.

It will be the fifth all-time meeting between the two schools and the fourth to be played in Missouri’s Memorial Stadium.

One of Troy’s biggest wins in school history has come in the series as the Trojans knocked off No. 19 Missouri 24-14 in front of a nationally televised audience at Veterans Memorial Stadium in Troy in 2004. The Tigers have won all three meetings played in Columbia (2002, 2005 and 2019).

The matchup with Missouri is Troy’s second against an SEC school on the books for the 2026 season as the Trojans also play at Mississippi State. The game with the Bulldogs is the front end of a home-and-home deal that will see Mississippi State play in Troy in 2027.

Troy also has futr games against an SEC school in each of the next three seasons – at Tennessee (this year), at South Carolina 2021 and at Ole Miss (2022).

The Trojans also have schedule games at Atlantic Coast Conference programs North Carolina State (this season) and Clemson (2025).

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